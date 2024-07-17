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Balıkesir'deki Ormanda Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasında bulunan ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasında bulunan ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 12.40 sıralarında kırsal Taşköy ve Tayyipler Mahallesi arasındaki ormanda başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı ile bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altıeylül Balıkesir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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