Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ile büyük ölçüde kontrol altına alındı. Hava karardıktan sonra söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları bölgeden ayrılırken, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Halılar kırsal mahallesinde sabah saatlerinde başlayan yangına gün boyunca hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte hava araçları bölgeden ayrıldı. Havanın kararmasıyla birlikte müdahale çalışmalarına karadan devam edilirken, yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığı bildirildi. Öte yandan ekipler, bölgedeki şiddetli rüzgara rağmen soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afrika değil Türkiye! Termometreler 48 dereceyi gördü

Afrika değil Türkiye! Fotoğraf bugün çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'i yıkan haber! Alaba, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı

Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Okan Buruk'un Lucumi ısrarı

Dursun Özbek'e çağrı yaptı: İlla da onu alalım başkanım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.