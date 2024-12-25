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Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'de meydana gelen patlamanın ardından mühimmat fabrikası sessizliğe büründü. 24 saat geçmesine rağmen incelemeler devam ediyor ve ölenlerin cenazeleri bugün defnedilecek.

Balıkesir'de patlama sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikası sessizliğe büründü. Olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen incelemelerin halen devam ettiği fabrikaya giriş çıkışlar da kontrollü olarak yapılıyor.

Balıkesir'de dün mühimmat üretim fabrikasında yaşanan patlamanın ardından geçen 24 saatin sonunda sakinlik hakim. Olay yerinde enkazın durduğu görülürken, fabrika giriş ve çıkışlarında üst düzey güvenlik önlemi de dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, cenazelerin bugün defnedilmesi planlanıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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