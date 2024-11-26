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Balıkesir'deki Mermer Ocağında Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'deki Mermer Ocağında Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'deki bir mermer ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçiler Mustafa Dak ve Ahmet Özmen, memleketleri Kastamonu'da toprağa verildi.

Balıkesir'de mermer ocağında yaşanan göçük nedeniyle yaşamlarını yitiren 2 işçi memleketleri Kastamonu'da toprağa verildi.

Marmara Adası Saraylar Mahallesi'nde Kastamonulu bir vatandaşa ait şirket tarafından işletilen mermer ocağında 24 Kasım'da gerçekleşen heyelanda göçük altında kalan Mustafa Dak'ın ve Ahmet Özmen'in cansız bedeni, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda blok mermerlerin altından çıkarıldı. Ahmet Özmen ve Mustafa Dak'ın cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan işlemlerin ardından işçilerin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Özmen ve Dak'ın cenazeleri memleketleri Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Edeler köyüne getirildi. Dak ve Özmen için cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından iki işçinin cenazesi toprağa verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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