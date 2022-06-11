Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'e yükseldi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'e yükseldi. 11 yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dursunbey-Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 1'inin daha hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. 11 yaralının kaldırıldıkları hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay yerine gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Vatandaşların acısını paylaşıyoruz. Şu anda vefat eden vatandaşlarımız gerekli işlemler için Dursunbey'e naklediyoruz. Yaralılarımızı da il merkezinde bulunan 4 ayrı hastanemize gönderdik. Kaza Kepsut Dursunbey karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Jandarmalarımız, sağlık birimleri, AFAD birimleri itfaiyemiz ve bütün kurumlarımızla şu anda kaza mahallinde çalışmaları yürütüyoruz. Devletimizin bütün kurumları ile ailelerimizin yanındayız. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title