Balıkesir'deki 6,1 Büyüklüğündeki Deprem İstanbul'da Hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem Marmara ve İstanbul'da da hissedilirken, olaydan yaklaşık yarım saat önce Karaburun sahilinde deniz suyunun çekilmesi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Depremin merkez üssünü oluşturan Sındırgı'da, saat 22.48'de yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntı İstanbul ve pek çok çevre ilde hissedildi. Deniz seviyesinde yaşanan değişim, Karaburun Limanı'nda görüldü. Görüntülerde denizin yaklaşık 30 dakika arayla birkaç kez çekildiği, kıyıda bulunan vatandaşların şaşkınlıkla izlediği anlar yer alıyor. - İSTANBUL