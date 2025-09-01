Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: Yaralı Yok

Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: Yaralı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de Bursa-Balıkesir karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Olayda ölü veya yaralı olmadı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde bulundu, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'de Bursa-Balıkesir karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Zincirleme kazada ölü ve yaralanma olmadı.

Olay, Bursa -Balıkesir karayolu Tellioğlu dinlenme tesisleri mevkiinde meydana geldi. zincirleme meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine 112 Sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Susurluk İtfaiye ekipleri 10 Y 0740 tır, 10 AHM 088 plakalı otomobil, 10 KC 237 plakalı otomobil ve 20 HY 556 plakalı kamyonetin zincirleme kazaya karıştığı ve sürücülerin araçlarından indikleri ve sıkışmalı kazada yaralı vatandaş olmadığı görüldü. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.