Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: Yaralı Yok

Balıkesir'de Bursa-Balıkesir karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Zincirleme kazada ölü ve yaralanma olmadı.

Olay, Bursa -Balıkesir karayolu Tellioğlu dinlenme tesisleri mevkiinde meydana geldi. zincirleme meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine 112 Sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Susurluk İtfaiye ekipleri 10 Y 0740 tır, 10 AHM 088 plakalı otomobil, 10 KC 237 plakalı otomobil ve 20 HY 556 plakalı kamyonetin zincirleme kazaya karıştığı ve sürücülerin araçlarından indikleri ve sıkışmalı kazada yaralı vatandaş olmadığı görüldü. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR