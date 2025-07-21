Balıkesir'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Balıkesir'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Balıkesir'de meydana gelen zincirleme kazada 1 kadın hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de 3 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kepsut yönü Çınarlıdere mezarlık mevkiinde meydana geldi. Henüz plakaları ve sürücüsü belirlenemeyen 3 aracın karıştığı kazada, bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan zincirleme kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içinden 1 kadını ölü olarak aynı araçtaki 4 kişiyi de yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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