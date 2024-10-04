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Balıkesir'de Zeytin Hırsızları Yakalandı

Balıkesir'de Zeytin Hırsızları Yakalandı
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Edremit'te jandarma, zeytin hırsızlığı yapan 3 kişiyi yakaladı. 2 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlar, 100 kg zeytin toplayarak suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada zeytin hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Körfez ilçelerinde zeytin üretimi ve hasadının yapıldığı bölgelerde hırsızlıkların önlenmesi amacıyla yapılan sonucunda kritik öneme haiz noktalara komando timleri görevlendirildi, İHA, dron ve teknik cihazlar yardımıyla takip ve kontrole başlanıldı.

Edremit İlçesi Kızılkeçili Mahallesinde jandarma timlerince hareket tespit edilmesi üzerine H.T., M.T. ve H.K. isimli şahısların kendilerine ait olmayan zeytin bahçesinde 100 kg zeytin topladığı tespit edildi. Jandarma Asayiş timlerince şahıslar suçüstü yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında, çıkarıldıkları mahkemece tutukladı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlar tarafından çalınan 100 kg zeytin ise bahçe sahibine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Jandarma Edremit 3-sayfa Zeytin Tarım Yaşam Hukuk Suç

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