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Balıkesir'de Zeytin Hırsızları Suçüstü Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı. Şüpheli 3 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı. Şüpheli 3 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Emenler mevkiinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında E.B., A.B., G.D., G.B. ve N.T. isimli şüpheliler çetin tarlasında zeytin çalarken suçüstü yakalandılar.

Şüpheli şahıslardan E.B, G.B. ve N.T. isimli şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler adli kontrol tedbirleri verilerek serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma Edremit Tutuklama Cezaevi Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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