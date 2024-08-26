Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Yüksek Sesli Müzik Dinleyen Sürücülere Denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozla vatandaşları rahatsız ederek huzuru bozan sürücülere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yılbaşından bugüne kadar yapılan denetimlerde 8 bin 47 araca para cezası kesilirken, bin 309 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozla vatandaşları rahatsız ederek huzuru bozan sürücülere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yılbaşından bugüne kadar yapılan denetimlerde 8 bin 47 araca para cezası kesilirken, bin 309 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından il genelinde yüksek sesle çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik yapılan denetimler gerçekleşti. Yapılan denetimler kapsamında son bir haftada 300 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 300 araca para cezası kesilirken 49 araç trafikten men edildi. Trafik huzuruna yönelik yapılan denetimlerin bir aylık ve yılbaşından bu yana oranlarını paylaşan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda bin 141 araca para cezası kesildiğini ve 168 aracın trafikten men edildiğini duyurdu. Ayrıca Ocak 2024'den bu yana 8 bin 47 araca para cezası kesildiğini ve bin 309 aracın trafikten men edildiğini duyuran İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzuru için denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Galatasaray Young Boys maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş hayatı ve biyografisi! Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nereli? 26-27 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi! Niran Ünsal kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? 26-27 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Aloe vera bitkisi evde nerede durmalı, nasıl bakılır? Aloe vera jelinin faydaları neler, nasıl kullanılır? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça 26-27 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24- 30 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sultanbeyli, Esenler 26-27 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Kulu, Kadınhanı 26-27 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Aksu, Gazipaşa, Finike 26-27 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Kozan, Karataş 26-27 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! 10. Sınıf konuları neler? 10. Sınıfta hangi dersler var? Güncel müfredatta hangi konular var? 10. Sınıf konuları! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? İslahiye, Oğuzeli, Araban 26-27 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi!
title