Balıkesir'de Yüksek Sesli Müzik Dinleyen Sürücülere Denetim

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozla vatandaşları rahatsız ederek huzuru bozan sürücülere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yılbaşından bugüne kadar yapılan denetimlerde 8 bin 47 araca para cezası kesilirken, bin 309 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından il genelinde yüksek sesle çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik yapılan denetimler gerçekleşti. Yapılan denetimler kapsamında son bir haftada 300 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 300 araca para cezası kesilirken 49 araç trafikten men edildi. Trafik huzuruna yönelik yapılan denetimlerin bir aylık ve yılbaşından bu yana oranlarını paylaşan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda bin 141 araca para cezası kesildiğini ve 168 aracın trafikten men edildiğini duyurdu. Ayrıca Ocak 2024'den bu yana 8 bin 47 araca para cezası kesildiğini ve bin 309 aracın trafikten men edildiğini duyuran İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzuru için denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR