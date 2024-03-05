Balıkesir'de Yüksek Ses ve Abartı Egzoz Kullanan Araçlara 165 Bin TL Para Cezası

Balıkesir'de polis ekipleri yüksek ses ve abartı egzoz ile çevreyi rahatsız eden 24 araca 165 bin TL para cezası kesti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir'in Karesi ilçesinde Çamlık Tepesi'nde çevrede yaşayan vatandaşların şikayetleri üzerine şok uygulama gerçekleştirdi. Yüksek sesle müzik yayını yapan araç ve abartı egzoz kullanan motosikletlere yönelik yapılan uygulamada; 17 araca 109 bin 105 TL, 7 motosiklete 56 bin 300 TL para cezası uygulanırken, 5 araç ve 4 motosiklet trafikten men edildi. - BALIKESİR