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Balıkesir'de Yolun Karşısına Geçmeye Çalışırken Tırın Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 79 yaşındaki bir adam, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Bandırma ilçesi 100 Yıl Mahallesi NATO Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki Bahattin Uslu, yolun karşısına geçmeye çalışırken 34 FCR 825 plakalı tırın altında kaldı. Uslu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Ölüm Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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