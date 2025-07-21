Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 27 Yaralı

Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 27 Yaralı
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İzmir'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Balıkesir'in Naipli Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1'i ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Balıkesir'de bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Balıkesir'in Naipli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 1 yolcunun ağır, 5 yolcunun orta, 21 yolcunun da hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Otobüste 24 yolcu ile birlikte 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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