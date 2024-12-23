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Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Güvenlik Denetimleri Artırıldı
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Balıkesir'de polis ekipleri, yılbaşı öncesi kapsamlı denetimler gerçekleştirerek suç ve suçlularla mücadele ediyor. 297 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı. Suç ve suçlularla kararlılıkla mücadele eden emniyet güçleri yaptıkları denetim ve operasyonlarda çok sayıda suç aleti ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan denetimlerde ayrıca aranan 297 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tüm ekipleriyle yılbaşı öncesi kapsamlı denetim ve operasyonlarına devam ediyor. Yılbaşı eğlencelerinde halkın huzurla eğlenebilmesi ve güvende olması için suç ve suçlularla mücadele eden birimler, 254 dosyayı aydınlığa kavuşturdu. Yapılan denetimlerde ise birçok su aleti ve uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 297 aranan şahsı yakaladı. Trafik denetimlerine de aralıksız devam eden ekipler, alkollü araç kullanan 75 şahsın ehliyetine el koydu. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü 16-22 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

254 dosya aydınlatıldı

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından kişilere karşı gerçekleşen 225 olayın 211'ini olay aydınlığa kavuşturdu. 14 faili meçhul olayın şüphelilerinin tespiti çalışmaları devam ederken 319 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı meydana gelen 94 olayın 43'ünü aydınlatan asayiş ekipleri, 51 faili meçhul olayın şüphelisinin tespiti çalışmaları devam ederken, 48 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve denetimler sonucunda ise; 7 ruhsatsız tabanca, 93 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 7 av tüfeği kartuşu, 3 kurusıkı tabanca, bir şarjör, 6 kesici delici alet, bir hassas terazi ele geçirildi. Yapılan 80 bin 538 şahsın sorgulamasında aranan 297 şahıs yakalandı.

12 cinsel içerikli ürün yakalandı!

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü, 5 kaçakçılık olayına müdahale ederek, 6 şüpheli şahsa işlem gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 12 bin 216 cinsel içerikli ürün/içecek ele geçirildi.

8 uyuşturucu taciri tutuklandı!

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 68 olaya müdahale ederek, 94 şüpheli şahsa işlem yaptı. İşlem yapılan şahıslardan 8'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan operasyonlar sonucunda ise; 600 ecza hap, 600 gram metamfetamin maddesi, 114 gram esrar maddesi, 46 gram bonzai maddesi, 11 adet ecstasy hap, bir gram kokain maddesi, 9 bin 330 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 6 seminer veren ekipler vatandaşlara farkındalık uyandırarak uyuşturucu ile mücadeleyi zirvede tutuyor.

FETÖ/PDY üyesi şahıs tutuklandı

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalanarak işlemleri sonrasında cezaevine teslim etti.

13 göçmen yakalandı!

Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İl Merkezinde 2, Edremit İlçesinde 11 olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen yakaladı. Sorgulanan 271 şahıstan İl Merkezinde 2 yabancı şahıs yakalanarak Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi. Yapılan bir operasyonda ise bir organizatöre işlem yapılarak tutuklandı.

75 ehliyet iptali, 283 araç trafikten men!

Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde meydana gelen 63 yaralanmalı trafik kazasına müdahale etti. Yaşanan kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 81 vatandaş yaralandı. Yapılan trafik denetimlerinde ise; 23 457 araç denetlenerek, 142 Okul servis aracı, 3 bin 827 motosiklet, 3 bin 76 alkol/ uyuşturucu ve uyarıcı, 75 alkol denetim sonucu ehliyet iptali ve 283 araç trafikten men edilmek üzere işlem yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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