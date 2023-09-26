Balıkesir'de yaşlı adamın cüzdanını çalan zanlı yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşlı bir adamın cüzdanını çalarak kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının adliyeye sevk edildiği ve cezaevine gönderildiği bildirildi.