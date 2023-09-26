Balıkesir'de yaşlı adamın cüzdanını çalan zanlı yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşlı bir adamın cüzdanını çalarak kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının adliyeye sevk edildiği ve cezaevine gönderildiği bildirildi.
Balıkesir'de yaşlı adamın cüzdanını çalarak kaçan zanlı, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Balıkesir'in Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki E.Ö'yü evine kadar takip eden K.D. (29), yaşlı adamı darp ettikten sonra cüzdanını çalarak kaçtı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Bandırma ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 suçtan kaydı bulunan K.D.'yi kısa sürede yakaladı.
Adliyeye sevk edilen K.D., cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa