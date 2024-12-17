Balıkesir'de Yasa Dışı Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde çok sayıda yasa dışı silah ele geçirildi. Denetimlerde yaklaşık 80 gram metamfetamin ve 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, son bir haftada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 11 bin 220 kişi sorgulanırken, 64 aranan şahıs yakalandı. Denetimler sonucunda; 3 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek, 4 ruhsatsız tüfek ve 7 kartuş, bir kurusıkı tabanca ve 3 fişek, 2 bıçak, 52 adet sentetik ecza maddesi, 79,31 gram metamfetamin maddesi, 19,39 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında ise gerekli işlemler yürütülüyor. - BALIKESİR