Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 20 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ile bu göçmenlere para karşılığında yardım eden 1 insan kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Edremit açıklarında rutin devriye nöbeti yapan KB-11 isimli sahil güvenlik botu, Midilli Adası'na doğru gitmekte olan hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 14'ü çocuk 20 göçmen ve 1 insan kaçakçısını yakaladı.

Haklarında yasal işlemler yapılan göçmenler Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderilirken, insan kaçakçılığı yapan şahıs ise gözaltına alındı. - BALIKESİR