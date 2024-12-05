Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 20 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ve onlara yardım eden 1 insan kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenler, göç idaresine gönderildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ile bu göçmenlere para karşılığında yardım eden 1 insan kaçakçısı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Edremit açıklarında rutin devriye nöbeti yapan KB-11 isimli sahil güvenlik botu, Midilli Adası'na doğru gitmekte olan hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 14'ü çocuk 20 göçmen ve 1 insan kaçakçısını yakaladı.
Haklarında yasal işlemler yapılan göçmenler Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderilirken, insan kaçakçılığı yapan şahıs ise gözaltına alındı. - BALIKESİR