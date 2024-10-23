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Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 11 Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 11 Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı
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Edremit ilçesinde yürütülen operasyonda, Yunanistan'a geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 organizatör gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen ve 2 organizatör, polis operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince yapılan operasyonda yasa dışı yollar ile Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen 11 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Olayla ilgili S.T. (57) ve Ç.N. (54) gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 2 araç ise yediemin otoparkına çekildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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