Balıkesir'de Yasa Dışı Alkol Satışına 1.2 Milyon TL Ceza

Balıkesir'de Yasa Dışı Alkol Satışına 1.2 Milyon TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de alkol satışının yasak olduğu saatlerde yasadışı olarak satış yapan bir kişiye toplam 1 milyon 205 bin TL ceza kesildi. Ekipler, cep telefonu ile sipariş alarak alkollü içki satan şahsı suçüstü yakaladı.

Balıkesir'de alkol satışının yasak olduğu saatlerde satış yaptığı tespit edilen ve suçüstü yapılan şahsa bir milyon 200 bin TL'lik ceza kesildi. Araçta yakalanan tüm alkollere ise el koyuldu.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerini tarafından bir şahsın alkollü içkilerin satışının yasak olduğu saat 22.00'dan sonra kamuya açık sosyal aktivite alanlarında veya muhtelif yerlerde bulunan şahısların, cep telefonu ile verdikleri alkollü içki siparişini attıkları konuma götürüp fahiş fiyata satıp ayrıca servis ücreti ile birlikte nakit olarak aldığını tespit etti. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün gece yarısında telefon ile sipariş veren 4 kişiye, alkollü içkileri satış yaparken suçüstü yakalandı. Siparişleri götürdüğü araç içerisinde yapılan aramada; muhtelif markalarda toplam: 163 kutu bira, 40 adet viski, votka, tekila, şarap ve cin türü içkiler, müşteriden sipariş almak için kullandığı 2 cep telefonuna el konuldu.

Bu yöntemle satış yapan bir şahıs hakkında 4733 sayılı Kanuna muhalefet telefonla sipariş yöntemi kullanarak alkollü içki satışı yapmak suçundan toplam bir milyon 205 bin 296 TL idari para cezası kesildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'CHP'den pis kokular geliyor' diyen Erdoğan masasındaki son anketi paylaştı

Özgür Özel'in iddiasına masasındaki anketle yanıt verdi
Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları

Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İddialar vahim
3,5 saat süren MYK'nın ardından Özgür Özel'den yaylım ateşi

3,5 saat süren MYK'nın ardından Özgür Özel esti gürledi
Liverpool'dan Diogo Jota için büyük vefa örneği

Liverpool'dan vefat eden Diogo Jota için büyük vefa örneği
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisinden ne istediğini açıkladı

Arda'dan bakın neler istemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.