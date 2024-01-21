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Balıkesir'de yapılan operasyonlarda 16 şahıs gözaltına alındı

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Balıkesir'de asayiş ve trafik ekipleri il genelinde yaptıkları operasyon ve aramalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, yapılan trafik denetimlerinde de 919 araç denetlendi ve 91 araç sürücüsüne 318 bin lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir'de asayiş ve trafik ekipleri il genelinde yaptıkları operasyon ve aramalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, yapılan trafik denetimlerinde de 919 araç denetlendi ve 91 araç sürücüsüne 318 bin lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak; Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde Açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, Dernek ve Kurum Lokalleri, Sosyal Tesisler, Kafe, Kafeterya, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun Yerleri Mahalle, Cadde, Sokak, Park, Meydan ve Alanlar ile yoğun olan farklı hareket noktalarında olmak üzere Merkez ve tüm İlçelerinde 95 ekip, 238 personelin katılımıyla il genelinde yapılan Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulamasında; Asayiş Yönünden 2 bin 347 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde; 1 adet Ruhsatsız tabanca, 10 adet Ecstasy, 28 adet Sentetik ecza maddesi, 2 adet Kurusıkı tabanca ve 16 adet fişek elde geçirildi. Polis ekipleri ayrıca 287 Umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenmiş ve kontrol edilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde de 919 Araç denetlenirken, 91 Araç sürücüsüne toplam 318 bin 708 TL idari para cezası uygulandı ve 19 Araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Gözaltı Trafik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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