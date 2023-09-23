Balıkesir'de yapılan operasyonda 25 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yakalanan şahısların yapılan aramalarında 7 ateşli silah ve bu silahlara ait 29 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir'de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yakalanan şahısların yapılan aramalarında 7 ateşli silah ve bu silahlara ait 29 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 29 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR