Balıkesir'de yapılan operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı. Yakalanan şahıslarda 6 ateşli silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Balıkesir'de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı. Yakalanan şahıslarda 6 ateşli silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Burhaniye. Edremit, Erdek ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 24 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR