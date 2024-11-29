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Balıkesir'de Yankesicilik Olayında Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Yankesicilik Olayında Şüpheli Yakalandı
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Bandırma ilçesinde engelli bir vatandaşın emekli maaşını yankesicilikle çalan 20 yaşındaki şüpheli D.H. polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çaldığı parayı uyuşturucu madde almak için harcadığını itiraf etti ve tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde engelli bir vatandaşın emekli maaşını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli bir vatandaşın emekli maaşı yankesicilik yöntemiyle çalındı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen yankesicilik olayıyla ilgili hızlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucu, olayın şüphelisi olarak tespit edilen 20 yaşındaki D.H. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, ifadesinde çaldığı parayı uyuşturucu madde temin etmek için kullandığını itiraf etti.

Gözaltına alınan D.H., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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