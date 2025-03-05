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Balıkesir'de Yangın Trafiği Kapatttı

Balıkesir'de Yangın Trafiği Kapatttı
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Balıkesir'de otomotiv parçası taşıyan bir kamyonun balatalarında çıkan yangın nedeniyle İzmir-İstanbul anayolu trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, yükte hasar oluşmadan söndürdü.

Balıkesir'de plastik otomotiv parçası taşıyan kamyon ana yolda balatlardan çıkan yangın sebebi ile İzmir- İstanbul anayolunu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren söndürme çalışmaları sonrası yangın plastik eşyalara ulaşmadan söndürüldü.

Olay, Balıkesir'in İzmir- Bursa yönü çevre yolu üzerinde meydana geldi. İzmir istikametinden seyir halinde olan 35 AKA plakalı otomotiv plastik yedek parçası yüklü kamyonun balatalarında başlayan yangına yüke sirayet etmek üzereyken itfaiye müdahale etti. Ekiplerin gayretiyle yangın söndürüldü. Söndürme çalışmaları esnasında yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın söndürüldükten sonra yol temizliği yapılarak, trafiğe açıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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