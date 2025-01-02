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Balıkesir'de Uyuşturucu ve Suç Aletlerine Yönelik Operasyon

Balıkesir'de Uyuşturucu ve Suç Aletlerine Yönelik Operasyon
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Balıkesir'de yapılan denetimlerde aranan 63 şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde çok sayıda uyuşturucu ve suç aleti ele geçirilirken, aranan 63 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz bir haftada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamalar sonucunda 13 bin 137 şahıs sorgulandı. Sorgulaması yapılan şahıslardan aranması bulunan 63 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde; bir ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet kartuş, 152 sentetik ecza, 122,18 gram esrar, 11,99 gram metametamin, 2,4 gram bonzai maddesi, 0,29 gram kokain ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında ise gerekli tahkikat yürütülmeye devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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