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Balıkesir'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 50 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 50 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, altı gün boyunca düzenlediği operasyonlarda 10 ilçede uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara karıştığı belirlenen 50 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir hafta içerisinde 10 ilçede düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara karıştığı tespit edilen 50 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Kepsut, Manyas ve Susurluk ilçelerinde 37 ayrı olaya müdahale edildi. Narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlarda; 503 adet sentetik hap, 155 kök kenevir, 142 gram kubar esrar, 129 gram bonzai, 28 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet ecstasy hap, 4 adet esrar öğütme aparatı, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet eski eser, 7 adet kazı malzemesi, 150 litre sahte alkol, 365 paket kaçak sigara, 50 adet elektronik sigara, 6 adet sigara likiti, 2 adet fermentasyon aparatı, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 84 adet fişek, 6 adet sahte 200 Türk Lirası değerinde banknot ve 5 adet dijital materyal (cep telefonu) ele geçirildi.

Toplam 50 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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