Balıkesir'de Uyuşturucu Ticaretine Geçit Yok
Balıkesir'de polis ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdikleri uyuşturucu denetimlerinde 2 kişiyi gözaltına aldı. 30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Balıkesir'de polis ekipleri şehir merkezinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, geçtiğimiz gün il merkezinde gerçekleştirdiği denetimde 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçudan işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa