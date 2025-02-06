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Balıkesir'de Uyuşturucu Ticaretine Geçit Yok

Balıkesir'de Uyuşturucu Ticaretine Geçit Yok
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Balıkesir'de polis ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdikleri uyuşturucu denetimlerinde 2 kişiyi gözaltına aldı. 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri şehir merkezinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, geçtiğimiz gün il merkezinde gerçekleştirdiği denetimde 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçudan işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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