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Balıkesir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

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Balıkesir'de Narkotik ekipleri tarafından durulan aracın sahibi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimimizce yapılan çalışmalar neticesi bugün Balıkesir merkezinde durdurulan bir araca yönelik yapılan operasyonda araçta bin 956 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan araç sürücü O.Y. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Balıkesir'de Narkotik ekipleri tarafından durulan aracın sahibi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimimizce yapılan çalışmalar neticesi bugün Balıkesir merkezinde durdurulan bir araca yönelik yapılan operasyonda araçta bin 956 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan araç sürücü O.Y. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Balıkesir Narkotik Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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