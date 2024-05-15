Balıkesir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'de Narkotik ekipleri tarafından durulan aracın sahibi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimimizce yapılan çalışmalar neticesi bugün Balıkesir merkezinde durdurulan bir araca yönelik yapılan operasyonda araçta bin 956 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan araç sürücü O.Y. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. - BALIKESİR