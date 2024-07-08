Balıkesir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şahıs Tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs tutuklandı. Bandırma ve Edremit ilçelerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Yürütülen 2 ayrı ayrı çalışmada; 2 parça halinde 40.58 gram metamfetamin maddesi, 166 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen M.A. (22), K.E. (22), C.C.E (23) ve A.B. (26) tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs tutuklandı.
Bandırma ve Edremit ilçelerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Yürütülen 2 ayrı ayrı çalışmada; 2 parça halinde 40.58 gram metamfetamin maddesi, 166 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olaylarla ilgili uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen M.A. (22), K.E. (22), C.C.E (23) ve A.B. (26) tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BALIKESİR