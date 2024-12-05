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Balıkesir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

Balıkesir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı
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Balıkesir'de narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen 52 gram metamfetamin ve suç geliri tutanakları ile ilgili tutuklamalar yapıldı.

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda; 52 gram metamfetamin, suç geliri bin 500 Amerikan Dolar ve 400 Türk Lirası ele geçirdi. Konuyla ilgili uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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