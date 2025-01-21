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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Bin Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Bin Hap Ele Geçirildi
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Balıkesir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 bin sentetik uyuşturucu hap ve çok sayıda farklı uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından 8 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 bin sentetik uyuşturucu hap ve çok sayıda farklı uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı geçtiğimiz son bir haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Edremit, Ayvalık, Havran, Balya, Karesi, Gömeç, Kepsut ilçelerinde meydana gelen 24 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 31 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda; 8 bin 216 sentetik uyuşturucu hap, 12 ecstasy uyuşturucu hap, 35 gram metamfetamin, 3 kök skunk bitkisi, 2 bin 303 gram kubar esrar, 2 kenevir tohumu, 2 kök kenevir, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bir uyuşturucu öğütme aparatı, 14 tarımsal ilaç, bir iklimlendirme sistemi, 2 dedektör, 2 sahte belge, bir gram bonzai, 217 bin TL para ve 2 dijital materyal ele geçirildi. Operasyonlarda olaylara karışan 23 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. 23 şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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