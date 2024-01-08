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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 579 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Karesi ve Edremit ilçelerinde yapılan ayrı ayrı operasyonlarda narkotik polis timleri tarafından toplam 579 gram metamfetamin maddesi ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Karesi ve Edremit ilçelerinde narkotik polis timlerinin ayrı ayrı yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında toplam 579 gram metamfetamin maddesi ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli şahsı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimleri, Karesi ve Edremit ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyon sonucunda; toplam 579 gram metamfetamin maddesi ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonlarda 6 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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