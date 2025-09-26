Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza hapı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin Ayvalık ve Edremit ilçelerinde düzenledikleri iki ayrı operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, bin 496 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR
