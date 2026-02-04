Haberler

Balıkesir'de son 1 ayda uyuşturucudan 127 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı

Güncelleme:
Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 97 olayda 127 şüpheli yakalanırken, 17'si tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ve suç geliri ele geçirildi.

Balıkesir'de ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 97 olayda yakalanan 127 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile ana dağıtıcılara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Takip sonucu Altıeylül, Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 97 narkotik olayda şüphelilerin ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 95 bin 975 adet sentetik uyuşturucu hap, 19 gram metamfetamin, 229 gram esrar, 50 gram skunk, 23 gram bonzai, 53 gram kokain, 10 adet ecstasy, 38 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 15 adet cep telefonu ile 406 bin 985 TL suç geliri ele geçirildi. Olaylara karışan 127 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı. - BALIKESİR

