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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 126 Gram Kokain Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 126 Gram Kokain Ele Geçirildi
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Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 126 gram uyuşturucu madde yakalandı, bir kişi tutuklandı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelelerinin sürdüğünü açıkladı.

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 126 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Edremit ilçesinde bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 126 gram kokain ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin TL ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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