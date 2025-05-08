Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 126 Gram Kokain Ele Geçirildi

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 126 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Edremit ilçesinde bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 126 gram kokain ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin TL ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR