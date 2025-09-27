Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Şahıs Yakalandı

Haberler

Edremit ilçesinde gerçekleştirilen şok asayiş ve trafik operasyonunda, 204 polis ile yapılan uygulamada 912 şahıs sorgulandı, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi, aranan şahıslar yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece saatleri polis timleri şok asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edremit polisi 204 polisin katıldığı uygulama ile ilçeyi denetledi. 10 ayrı noktada yapılan şok asayiş ve trafik uygulaması neticesinde 912 şahıs sorgulandı, aralarında kesilmiş hapis cezası bulunan 9 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 170 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 10 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca 167 araç ve araç sürücüsü kontrol edilirken, 26 araca toplamda 263,346 TL cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
