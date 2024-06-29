Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2 İlçede yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün Karesi ve Ayvalık ilçelerinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda,; 78 adet ecstasy hap, 38,12 gram reçine esrar maddesi, 2,99 gram skunk, 10 adet sentetik ecza hap, bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılan A.Y ve S.E isimli şahıslar ise gözaltına alındı. - BALIKESİR