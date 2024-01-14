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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlar ile mücadele kapsamında yaptığı son 3 günde 21 ayrı olaya müdahale etti. Yapılan operasyonda 28 şahsa işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda araması bulunan 2 şahıs yakalanırken 7 şahıs ise tutuklandı. Yapılan operasyonlar sonucunda ise; 159 gram metamfetamin maddesi, 71 gram esrar maddesi, 16 gram skunk maddesi, 74 gram sentetik kannabinoid maddesi, 8,4 gram kokain maddesi, 70 adet sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı payp, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 600 TL para ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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