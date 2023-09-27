Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri Karesi ve Altıeylül ilçelerinde gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra kasatura ve 36 bin TL ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri Karesi ve Altıeylül ilçelerinde 2 ayrı adreste yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddeler haricinde 10 adet kasatura ve suçtan elde edildiği düşünülen 36 bin TL ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 7 şüpheliye ait 2 farklı adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyon sonucu; 140 gram metamfetamin, 55 gram afgan sakızı, 10 adet kasatura, 12 adet cep telefonu, 120 adet klipsli poşet ve 36 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR