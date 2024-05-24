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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Balıkesir'in 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Balıkesir'in 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve uyuşturucu madde suçları ile mücadele dahilinde yapılan çalışmalarda hızla devam ediyor. Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Marmara ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanması için 2 ikamet ve bir araca operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 25 gram kubar esrar, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği ve 18 adet tabanca fişeği geçirildi.

Olaya karışan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Balıkesir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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