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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda sentetik hap, sentetik uyuşturucu, esrar ve silah ele geçirildi.