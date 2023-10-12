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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda sentetik hap, sentetik uyuşturucu, esrar ve silah ele geçirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimi ekipleri Burhaniye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 171 sentetik hap, yaklaşık 75 gram sentetik uyuşturucu, 65,2 gram esrar, pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 220 lira ele geçirildi.

Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Operasyon Balıkesir Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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