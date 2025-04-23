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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda narkotik ekipleri 6 kilo 887 gram metamfetamin ele geçirdi. Üç şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı.

Balıkesir'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 887 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucuya karşı mücadeleye aralıksız devam ediyor. Narkotik ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda 6 kilo 887 gram metamfetamin ele geçirdi. Narkotik dedektör köpeği Dangal'ın da katıldığı operasyon sonucunda konuyla ilgili S.T., M.K. ve E.S. isimli 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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