Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 887 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucuya karşı mücadeleye aralıksız devam ediyor. Narkotik ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda 6 kilo 887 gram metamfetamin ele geçirdi. Narkotik dedektör köpeği Dangal'ın da katıldığı operasyon sonucunda konuyla ilgili S.T., M.K. ve E.S. isimli 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR