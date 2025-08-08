Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Bandırma, Edremit ve Ayvalık Narkotik Büro Amirlikleri tarafından 4-5 Ağustos 2025 tarihlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Yapılan çalışmalar kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde adliyeye çıkarılan şüpheliler, mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa