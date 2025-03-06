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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 2 araç, 3 ikamet adresinde ele geçirdiği uyuşturucu maddeleri ve silahlarla birlikte 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Edremit, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen 2 araç ve 3 ikamet adresine eş zamanlı baskın yapan ekipler, yapılan aramalarda 105 adet sentetik uyuşturucu hap, 104 gram metamfetamin, 40 kök kenevir bitkisi, 7 gram kubar esrar, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit 13 bin Türk Lirası ele geçirdi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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