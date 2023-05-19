Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Altıeylül, Karesi ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin aracı ve ikamet adresinde yapılan aramalarda; 153 adet sentetik uyuşturucu hap, 30 gram skunk, 15 gram kubar esrar, 140 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve hırsızlık malı 1 çift ayakkabı, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi. Olaya karışan 6 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir Seçim Sonuçları
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title