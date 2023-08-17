Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.