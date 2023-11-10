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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu imal edip satan 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 175 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 adet aparat ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Altıeylül ilçesinde tespit edilen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, 5 şüpheliyi yakalandıkları operasyonda 175 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 cep telefonu ele geçirdi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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