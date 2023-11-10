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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu imal edip satan 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 175 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 adet aparat ve 6 cep telefonu ele geçirildi.