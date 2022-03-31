Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı - Haberler

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındıEdinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin ikametinde...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 305 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa, Haberler

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