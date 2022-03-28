Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ayvalık ve Edremit ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ayvalık ve Edremit ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvalık ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 5 şüphelinin ikametlerine baskın yaptı. Yapılan aramada 20 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 8 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Haberler

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